В Британии мужчина умер от рака из-за ошибки врачей

Британец Джошуа Уорнер умер от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой. Об этом пишет Daily mail.

© Газета.Ru

Как передает издание, мужчина обратился в больницу в июне после того, как в течение двух недель у него было плохое самочувствие и постоянные головные боли. Врачи сделали компьютерную томографию и определили, что у него аппендицит, после чего ему сделали операцию. Однако состояние Уорнера не улучшилось.

Повторное обследование выявило аномалию в мозгу молодого человека, однако врачи отклонили эти данные как ошибку компьютера. Лишь спустя несколько недель, когда Уорнер упал в обморок и был срочно доставлен в больницу, подтвердилось наличие опухоли мозга. Через 12 дней он умер.