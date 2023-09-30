В Британии мужчина умер от рака из-за ошибки врачей

Британец Джошуа Уорнер умер от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой. Об этом пишет Daily mail.
Как передает издание, мужчина обратился в больницу в июне после того, как в течение двух недель у него было плохое самочувствие и постоянные головные боли. Врачи сделали компьютерную томографию и определили, что у него аппендицит, после чего ему сделали операцию. Однако состояние Уорнера не улучшилось.
Повторное обследование выявило аномалию в мозгу молодого человека, однако врачи отклонили эти данные как ошибку компьютера. Лишь спустя несколько недель, когда Уорнер упал в обморок и был срочно доставлен в больницу, подтвердилось наличие опухоли мозга. Через 12 дней он умер.
Ранее ученые из University of Oxford и University of Surrey по результатам исследований выявили симптомы, которые появляются за два года до развития агрессивного рака. Ученые изучили данные более 40 тысяч человек, примерно за два года до выявления рака пациенты часто отмечают резкую потерю в весе и не связанное с диабетом повышение сахара в крови. Отмечается, что эти симптомы особенно характерны для онкологических заболеваний поджелудочной железы.