Продолжать отправлять помощь на Украину тяжело и болезненно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House, передает РИА Новости.

При этом он указал, что если перестать поддерживать Киев, ситуация в мире ухудшится. Именно поэтому позиция Великобритании останется неизменной, и она готова пояснить это всем своим партнерам, подчеркнул Клеверли.

«Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — сказал он.

Клеверли также признал, что накапливающаяся усталость от военного конфликта на Украине представляет собой «большую проблему».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X заявил, что Украина должна добиться дипломатического урегулирования конфликта с Россией, так как ее потери уже достигли критического уровня.

«Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день, сражаясь на Западном фронте в 1918 году, мы теряли в среднем тысячу человек в день», — указал он.