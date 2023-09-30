В Нью-Йорке выпало рекордное количество осадков

Рекордное количество осадков выпало в городе Нью-Йорке. Губернатор одноименного штата Кэти Хокул предупредила, что уровень осадков может превысить 25 см и сопоставим с показателями урагана "Ида", который обрушился на Нью-Йорк в 2021 году, передает телеканал NBC.

"Это воды уровня урагана "Ида", - сказала Хокул, ранее объявившая чрезвычайную ситуацию в городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона.

Губернатор назвала дождь историческим и попросила жителей города отнестись к риску подтоплений серьезно.

"Это очень серьезное погодное явление. Это опасное для жизни явление", - подчеркнула она.

Так, на территории аэропорта имени Джона Кеннеди выпало более 20 см осадков, был побит рекорд 1948 года, а в нью-йоркском районе Бруклин за три часа выпала месячная норма осадков, сообщает телеканал CNN.

По информации портала flightaware.com, непогода привела к отмене 257 рейсов и задержке 409 рейсов в аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия. По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, без электричества в штате Нью-Йорк остались более 5 тыс. потребителей.