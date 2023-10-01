Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом

"Я не единственный представитель Демократической партии, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы обеспечить, чтобы тот парень, который может представлять угрозу для демократии (Трамп - прим. ТАСС), не стал президентом", - заявил Байден в интервью порталу ProPublica в ответ на вопрос, почему он считает себя лучшим кандидатом на президентских выборах от демократов.