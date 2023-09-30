Трамп спародировал Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп изобразил мимику и речь Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии, его поклонники остались в восторге. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп напомнил собравшимся, что Байден неоднократно терялся во время публичных выступлений и был не в состоянии даже найти выход со сцены.

«Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я черт возьми?" Нет, он ужасен», — сказал Трамп, чем очень повеселил избирателей.

Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. За время своего президентства он неоднократно попадал в неловкие ситуации: спотыкался, падал, здоровался с воздухом, путал имена, события, даты, терялся на сцене, обращался к погибшим людям и многое другое.

Ранее стало известно, что более половины избирателей в США поддержали бы отстранение бывшего лидера США Дональда Трампа от участия в предвыборной гонке из-за штурма Капитолия. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с социологической компанией Morning Consult.