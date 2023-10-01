Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Об этом сообщило Статистическое управление республики.

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«„Направление — социальная демократия“ набрала 23,42% на выборах. Их главный конкурент „Направление — социальная демократия“ набрал» 16,75%, — передает газета Topky.sk со ссылкой на Статическое управление Словакии. Ранее сообщалось, что «Направление — социальная демократия» лидирует при обработке голосов с 95,75% участков. Явка на парламентские выборы составила 67,95%.

По данным экзитполов, большинство жителей отдали бы свой голос «Прогрессивной Словакии». Однако большинство голосов получила партия «Направление — социальная демократия».

Ранее издание Newsweek писало, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Дело в том, что новый вектор политики страны способен подорвать уверенность Запада в поддержке Киева.