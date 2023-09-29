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Посол ЕС назвала срок вступления Украины в объединение

Посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина сможет присоединиться к ЕС к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Посол ЕС назвала срок вступления Украины в объединение
© globallookpress.com

«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью», — рассказала она.

При этом Матернова подчеркнула, что на этот срок будут влиять внутренние реформы Евросоюза.

«ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — добавила посол.

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Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал условия для вступление Украины в Евросоюз.

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