Посол ЕС назвала срок вступления Украины в объединение
Посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина сможет присоединиться к ЕС к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью», — рассказала она.
При этом Матернова подчеркнула, что на этот срок будут влиять внутренние реформы Евросоюза.
«ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — добавила посол.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал условия для вступление Украины в Евросоюз.