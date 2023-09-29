США предостерегли Хафтара от сближения с Москвой

Соединенные Штаты выступили с предупреждением главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и другим руководителями страны о нежелательности их сближения с Россией . Об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель американской администрации.

Высказывания представителя Белого дома прозвучали после информации о визите Хафтара в Москву, где он встретился с российским президентом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщали в ЛНА, в ходе визита фельдмаршала в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии". Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".