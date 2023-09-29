Салливан назвал Блинкена задирой

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что госсекретаря Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Салливан на мероприятии, которое было организовано журналом Atlantic, рассказывал о смене главы комитета начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. Помощник президента США сравнил приходящих на должности людей с новенькими учениками в школах, которые пытаются узнать, кто есть кто в классе.

Когда речь зашла о задирах, Салливан вспомнил госсекретаря Соединенных Штатов.

«Это Тони Блинкен само собой. [Министр обороны США Ллойд] Остин — скорее болтун», — сказал Салливан.