ТАСС: ВСУ планируют действия по захвату ЗАЭС
Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам.
«Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС.
По словам собеседника, это может произойти в начале октября.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.