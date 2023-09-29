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ТАСС: ВСУ планируют действия по захвату ЗАЭС

Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам.

ТАСС: ВСУ планируют действия по захвату ЗАЭС
© РИА Новости

«Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС.

По словам собеседника, это может произойти в начале октября.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.