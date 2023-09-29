ТАСС: ВСУ планируют действия по захвату ЗАЭС

Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам.

«Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС.

По словам собеседника, это может произойти в начале октября.