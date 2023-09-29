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В минском метро появились указатели на русском языке

На станциях минского метрополитена появились указатели с наименованиями на русском языке. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В минском метро появились указатели на русском языке
© РИА Новости

Там отметили, что ранее в минском метро наименования станций были выполнены на белорусском языке и в латинской транслитерации. Теперь же их начали менять. Новые указатели на белорусском и русском языках появились уже на четырех станциях минского метрополитена.

Работы по их замене продолжаются.

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