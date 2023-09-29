Крупнейшее водохранилище Карабаха перешло под контроль Азербайджана

Самое крупное водохранилище в Карабахе перешло под контроль азербайджанских сил после начала военной операции 19 сентября. Об этом сообщило агентство Report.

Агентство не уточнило, когда именно Азербайджан установил контроль над водоемом. ТАСС не располагает официальной информацией по этому вопросу.

Report проинформировал, что Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана приступило к мониторингу ситуации на водохранилище.

Сарсангское водохранилище на реке Тертер было введено в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 465 куб. м, полезный объем - 500 млн куб. м. Площадь зеркала на нормальном уровне составляет 1 346 га, длина береговой линии составляет 50,25 км.