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СМИ: крупнейшее водохранилище Карабаха перешло под контроль Азербайджана

Самое крупное водохранилище в Карабахе перешло под контроль азербайджанских сил после начала военной операции 19 сентября. Об этом сообщило агентство Report.

Крупнейшее водохранилище Карабаха перешло под контроль Азербайджана
© РИА Новости

Агентство не уточнило, когда именно Азербайджан установил контроль над водоемом. ТАСС не располагает официальной информацией по этому вопросу.

Report проинформировал, что Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана приступило к мониторингу ситуации на водохранилище.

Сарсангское водохранилище на реке Тертер было введено в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 465 куб. м, полезный объем - 500 млн куб. м. Площадь зеркала на нормальном уровне составляет 1 346 га, длина береговой линии составляет 50,25 км.

По данным Report, водохранилище будет обеспечивать водой 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Агдамском, Агдеринском, Агджабединском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском, Тертерском районах.