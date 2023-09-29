Политолог: конфликт в Косово продолжится до полного изгнания сербов

Конфликт в Косово продолжится до полного изгнания сербов и стремиться к этому будут силовые структуры региона при поддержке НАТО. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Владимир Брутер.

Ранее совет НАТО разрешил использовать в Косово дополнительные силы в рамках контингента KFOR, чтобы стабилизировать ситуацию.

По мнению Брутера, задачей альянса является «вытеснение сербов». Он считает, что силовые структуры Косово продолжат давление на них, пользуясь тем, что «у сербов в регионе нет никаких альтернатив и Сербия не придет им на помощь», и «обострение не заставит себя ждать».

«Но давление будет проявляться не в убийствах, а в вытеснении сербов. Задача — в создании ситуации безнадежности и безвыходности, чтобы сербы сами начали уезжать. Конфликт будет продолжаться до изгнания сербов», — сказал политолог.