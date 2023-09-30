Противник НАТО сжег куклу с лицом Эрдогана в Швеции

"Я рассматриваю это как нечто положительное. Если это поможет Швеции остаться вне НАТО, то в этом цель. Даже если осуждение к этому [отказу ратифицировать заявку Швеции] не приведет, это говорит о том, что это правильный путь", - пояснил Лундквист.