Немецкие неправительственные организации (НПО), финансируемые за счет властей ФРГ, завозят нелегальных мигрантов в Италию. С таким обвинением в своем аккаунте X (бывший Twitter) выступило итальянское радио Radio Genoa.

«В настоящее время в Средиземном море находятся восемь судов немецких НПО, собирающих нелегальных иммигрантов для выгрузки в Италии», — сказано в публикации.

В Radio Genoa на фоне миграционного кризиса выразили надежду, что к власти в Германии на будущих выборах придет правая немецкая партия «Альтернатива для Германии», чтобы «остановить это самоубийство Европы».

Ранее стало известно, что Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов на остров Лампедуза.

«DGSI (служба внешней разведки) направит в кантон Ментон сотрудников для опроса арестованных на границе нелегальных мигрантов для выявления подозреваемых в терроризме», — сообщает радиостанция.