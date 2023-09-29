Болгария обвинила РФ в попытке замедлить темпы перехода страны к евро

Болгария обвинила Россию в попытке замедлить темпы перехода страны к евро
Поддельные новостные сайты, скоординированные хакерские атаки и политические партии с «очень тесными связями с Россией» подорвали доверие к стратегии перехода Болгарии к евро. Несмотря на это, местные власти по-прежнему намерены завершить этот процесс к 2025 году, заявил министр финансов страны Ассен Василев. Его слова приводит Bloomberg.
Глава Минфина уточнил, что пик подобной дискредитационной по отношению к евро кампании пришелся на лето 2023 года. Подобным образом «российские силы» пытались остановить дальнейшее усиление европейской интеграции Болгарии, посетовал Василев.
«Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия <...> пытается дестабилизировать любые усилия в этом направлении (в вопросе евроинтеграции — прим. «Ленты.ру») любой страны», — заключил чиновник.
Одним из ключевых противников нахождения Болгарии в НАТО и перехода балканского государства на евро является партия «Возрождение». В 2023 году ее представители начали активную кампанию по отмене решения местных властей о размещении к 2025 году в городе Ямбол, расположенном на юге страны, базы НАТО стоимостью в 50 миллионов евро. Кроме того, представители «Возрождения» организовали протестные акции против ввода евро, у ряда участников которых были замечены российские флаги.
В апреле 2023 года по итогам опроса Eurobarometer выяснилось, что 67 процентов болгарских респондентов заявили о неготовности страны к переходу на единую европейскую валюту. Менее трети (27 процентов) тогда придержались обратного мнения.
Ранее Bloomberg сообщил о решении властей Болгарии постепенно сократить поставки российской нефти для местного нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургас», принадлежащего «Лукойлу». До конца 2023 года планируется снизить импорт подобного топлива до 80 процентов, а к октябрю 2024-го — добиться полного запрета на его ввоз. Подобное решение связано с тем, что санкции ЕС подразумевают запрет на импорт российской нефти морским путем для всех государств блока до конца 2024 года.