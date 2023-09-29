Болгария обвинила РФ в попытке замедлить темпы перехода страны к евро

Поддельные новостные сайты, скоординированные хакерские атаки и политические партии с «очень тесными связями с Россией» подорвали доверие к стратегии перехода Болгарии к евро. Несмотря на это, местные власти по-прежнему намерены завершить этот процесс к 2025 году, заявил министр финансов страны Ассен Василев. Его слова приводит Bloomberg.

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Глава Минфина уточнил, что пик подобной дискредитационной по отношению к евро кампании пришелся на лето 2023 года. Подобным образом «российские силы» пытались остановить дальнейшее усиление европейской интеграции Болгарии, посетовал Василев.

«Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия <...> пытается дестабилизировать любые усилия в этом направлении (в вопросе евроинтеграции — прим. «Ленты.ру») любой страны», — заключил чиновник.

Одним из ключевых противников нахождения Болгарии в НАТО и перехода балканского государства на евро является партия «Возрождение». В 2023 году ее представители начали активную кампанию по отмене решения местных властей о размещении к 2025 году в городе Ямбол, расположенном на юге страны, базы НАТО стоимостью в 50 миллионов евро. Кроме того, представители «Возрождения» организовали протестные акции против ввода евро, у ряда участников которых были замечены российские флаги.

В апреле 2023 года по итогам опроса Eurobarometer выяснилось, что 67 процентов болгарских респондентов заявили о неготовности страны к переходу на единую европейскую валюту. Менее трети (27 процентов) тогда придержались обратного мнения.