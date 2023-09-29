Додон назвал незаконным указ Санду об увольнении генпрокурора Молдавии

«Майя Санду боится Александра Стояногло, поэтому и подписала незаконный указ об его отстранении от должности. Она торопится назначить генеральным прокурором кого-то из PAS, но это ничего ей не даст, так как примерно через месяц будет решение европейских структур, которые обяжут Санду вернуть Стояногло на должность генпрокурора», — сказал Додон.