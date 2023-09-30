Вучич: я не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово

Президент Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен приказывать войскам вступать на территорию Косово, пишет газета Financial Times.
Он отметил, что сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы «контрпродуктивной».
Ранее Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАТО.
Как указано в документе, в мае 2023 года руководство Альянса усилило присутствие своих военных сил в Косово. При этом уточняется, что в случае необходимости международная организация готова принимать дополнительные меры для эффективного выполнения силами KFOR поставленных перед ними задач.
В ночь на 24 сентября на севере Косово неизвестные обстреляли сотрудников местных правоохранительных органов. Тогда же силы НАТО в регионе сообщили о готовности подключиться к урегулированию ситуации.
Позже группа вооруженных людей в масках ворвалась на территорию православного монастыря Баньска.