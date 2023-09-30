Главу русской общины Карабаха задержали при пресечении Лачинского коридора

Главу русской общины Нагорного Карабаха Александра Бордова задержали при пресечении моста Акари в Лачинском коридоре. Об этом сообщает Telegram-канале Alpha News.

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Бордов также является старостой прихода храма Рождества Христова на территории российского миротворческого контингента в Карабахе.

По данным портала, Бордов уже двое суток не выходит на связь. Беженцы, которые пытаются уйти в Армению, заявили, что глава русской общины был задержан во время проезда через контрольно-пропускной пункт на мосту Акари.

Alpha News отмечает, что Александр Бордов внес весомый вклад в укрепление русской общины в Нагорном Карабахе, принял активное участие в строительстве первого за столетие русского православного храма в регионе и основал там первый русский драматический театр.