Премьер Швеции попросил военных помочь в борьбе с бандами

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился за помощью к военным для борьбы с беспрецедентной волной преступности в стране. Об этом сообщает Euronews.

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«Швеция никогда раньше не видела ничего подобного. Шведские законы не предназначены для бандитских войн», - подчеркнул премьер.

29 сентября Кристерссон встретится с верховным главнокомандующим вооруженными силами и комиссаром национальной полиции.

Переговоры будут сосредоточены на том, как армия «может помочь полиции в ее работе против преступных группировок», сказал он. Главная цель, по версии Euronews, передать солдатам обязанности полиции.

Этот шаг вызван серией перестрелок и взрывов, унесших десятки жизней по всей Швеции, в том числе подростков и не связанных с бандами прохожих.

Два человека ранее были убиты за одну ночь в результате нападений, предположительно, связанных с преступными группировками. Банды часто вербуют подростков из социально неблагополучных иммигрантских районов.

Одной из жертв стала женщина 20 лет, погибшая в результате взрыва в Уппсале. По данным СМИ, она не являлась целью нападения, ее смерть была случайна. Затем возле спортивного комплекса на окраине Стокгольма был убит 18-летний рэпер.