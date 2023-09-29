Украинцы раскритиковали National Geographic за публикацию фото из Крыма

Журнал National Geographic опубликовал фото замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, вызвав возмущение украинских пользователей соцсетей. Об этом пишет RT.

Пост с фотографией замка был размещен в аккаунте журнала в соцсети Facebook*.

«Неоготический замок, построенный примерно в 1900 году, стоит на скале над Черным морем в Ялте, Крым», - гласит подпись к снимку.

При этом в комментариях украинские интернет-пользователи выразили свое возмущение тем, что журнал не указал, что полуостров якобы является территорией Украины.

На скриншоте, приведенном изданием, видно, что комментарий под фото оставила, в том числе и посол Украины в США Оксана Маркарова.

«National Geographic, вы, кажется, забыли базовую географию. Поэтому позвольте мне, как и бесчисленному количеству других украинцев, напомнить вам — замок «Ласточкино гнездо» расположен в Ялте, Украина. Подробности — в моих письмах к вам на эту тему», — написала дипломат.

Однако за сутки, что висит пост, никаких изменений в него редакция журнала не внесла, отмечает издание.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.