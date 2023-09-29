Стали известны подробности задержания экс-министра обороны Карабаха

Бывший министр обороны Нагорного-Карабаха Левон Мнацаканян незаконно проник на территорию Азербайджана и был задержан. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.

«Задержанный был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы», — сказано в сообщении ведомства.

До этого политолог Нарек Самсонян сообщал, что генерал-лейтенант, бывший командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был захвачен азербайджанскими военными на КПП по дороге из Арцаха в Армению.

До этого стало известно, что глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян ведет переговоры с Баку о безопасном выводе руководства Арцаха в Армению.

28 сентября агентство ТАСС, ссылаясь на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщало, что власти страны начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.