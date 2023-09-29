Алиев назвал число вернувшихся в Карабах жителей Азербайджана
На территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тысячи жителей других регионов Азербайджана. Такое число переселенцев назвал президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек», — сообщил президент.
Он также рассказал о формировании «своеобразной очереди» из желающих вернутся на родную землю из крупных азербайджанских городов.
Ранее Алиев посетил город Джебраил в Нагорном Карабахе. Политик проинспектировал строительные работы в первом жилом массиве, который начало возводить азербайджанское Госагентство жилищного строительства.
Lenta.ru: главные новости