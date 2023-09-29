В Турции заявили о «тревожных звоночках» из-за отмены зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о «тревожных звоночках» из некоторых стран из-за отмены зерновой сделки, сообщает Hamle Gazetesi. Он рассказал, что Турция продолжает усилия по ее возобновлению.

Ситуацию с зерновой сделкой министр прокомментировал во время выступления в городе Мугла.

Фидан подчеркнул, что вопрос продления зерновой сделки касается всего человечества, особенно жителей Африки.

«Сейчас на наших столах есть хлеб, который не является для нас чем-то экстраординарным. Но если его вдруг не станет, зазвенит тревожный звоночек. Эти тревожные звоночки сейчас звучат во многих странах. Необходимо найти способ предотвратить это», - заявил министр.

Он отметил, что однажды эту проблему уже удалось решить при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас Турция продолжает работу над этим вопросом.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля 2023 года. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок, подчеркивали в РФ.

18 июля в МИД РФ уведомили все стороны сделки о выходе России из нее. В МИД отмечали, что Москва не исключает возвращения к соглашению, если западные страны выполнят ее условия.

О возобновлении зерновой сделки Эрдоган говорил с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Сочи в начале сентября, но по итогам переговоров новых договоренностей не появилось.