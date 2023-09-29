"Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, отраженных в международных конвенциях, подписанных Азербайджаном в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами", - сказал азербайджанский лидер.