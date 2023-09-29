Секретарь СНБО: Запад не может пояснить словосочетание «победа Украины»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что западные партнеры не объясняют, что именно подразумевают под словосочетанием «украинская победа». Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Данилова, западные партнеры уверяют киевские власти, что будут их поддерживать до победы, но никто не может сказать, что это такое.

«Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения. А нам нужно понимать: они с нами идут до победы или определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы», - пояснил он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что Киев не собирается идти «на суррогат наподобие Будапештского меморандума» и будет добиваться юридически закрепленных гарантий безопасности.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также западные страны начали масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов. А 6 сентября стало известно о планах Пентагона направить Украине снаряды с обедненным ураном.