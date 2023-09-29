На Украине заочно предъявили обвинение командующему Силами спецопераций ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину , командующему Силами спецопераций ВС РФ Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций из России, а также их пособникам <...> предъявлено обвинение по статье 113 уголовного кодекса (диверсия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ утверждают, что обвинения Флюстикову предъявлены в связи с его работой в качестве командующего Силами спецопераций ВС РФ, а Дюмину - в связи с его деятельностью в 2014 году, когда он также командовал этим подразделением.