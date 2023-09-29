Орбан усомнился в необходимости членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в скором начале переговоров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и необходимости членства как такового. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Когда мы обсуждаем в Брюсселе этой осенью будущее Украины, нам не избежать вопроса: можем ли мы всерьез говорить о членстве такой страны в союзе?» — заявил Орбан.

Политик также напомнил, что для вступления страны в объединение необходимо согласие всех 27 стран. По его мнению, венгерский парламент не настроен на ратификацию членства Украины в ближайшие два года, так как страна находится в состоянии конфликта.