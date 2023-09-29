Министр обороны Армении не приехал на заседание СНГ

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не приехал на заседании Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства Арама Торосяна.

Заседание состоялось 29 сентября в Туле. В Минобороны РФ ранее заявили, что в Тулу прибыли делегации военных ведомств стран СНГ. Кто входит в состав делегации Армении, не уточняется.

«Министр обороны Сурен Папикян не отправился в Тулу и не участвует в заседании», - заявил Торосян.

Причины такого решения он не уточнил.