Баку намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха

CBC: Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Карабаха
Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха, сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, регион был закрыт для международных наблюдателей и журналистов на протяжении нескольких месяцев, что затрудняло независимое подтверждение информации, распространяемой различными правительствами. Азербайджан намерен допустить международную группу экспертов ООН в этот район «в течение нескольких дней».
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах». Он также заявил, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, за их право жить в собственных домах «без запугивания и дискриминации».