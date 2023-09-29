Баку намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха

По данным телеканала, регион был закрыт для международных наблюдателей и журналистов на протяжении нескольких месяцев, что затрудняло независимое подтверждение информации, распространяемой различными правительствами. Азербайджан намерен допустить международную группу экспертов ООН в этот район «в течение нескольких дней».

Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах». Он также заявил, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, за их право жить в собственных домах «без запугивания и дискриминации».