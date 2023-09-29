Глава ПАРЛАСЕН: Мы не допустим осуждения РФ из-за ситуации на Украине

"Хочется сказать в вашем лице слова благодарности всем, кто понимает, насколько непростая ситуация, и делает со своей стороны все зависящее для того, чтобы поддержать построение справедливого миропорядка".



"Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку РФ и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке, - добавил спикер. - Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто".