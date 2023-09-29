Глава ПАРЛАСЕН: Мы не допустим осуждения РФ из-за ситуации на Украине

Глава Центральноамериканского парламента: Мы не допустим осуждения России из-за ситуации на Украине
В странах, входящих Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН), собираются препятствовать попыткам европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине. Об этом председатель парламента Амадо Серрудо Асеведо на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как уточнили в пресс-службе палаты, Володин провел встречу с Асеведо в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
Собеседник председателя ГД напомнил, что ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евро-Латиноамериканской парламентской ассамблее.
"Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине, - заявил Амадо Серрудо Асеведо. - Мы подчеркиваем, что не допустим использования этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определенных честных целей".
"Латинская Америка четко дала понять, что не допустит никаких осуждений в тех объединениях, где участвует наши страны", - добавил председатель ПАРЛАСЕН.
Вячеслав Володин поблагодарил за позицию, которую занимает Центральноамериканский парламент:
"Хочется сказать в вашем лице слова благодарности всем, кто понимает, насколько непростая ситуация, и делает со своей стороны все зависящее для того, чтобы поддержать построение справедливого миропорядка".
"Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку РФ и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке, - добавил спикер. - Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто".
Отметим, что государства-участники Центральноамериканского парламента - Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.