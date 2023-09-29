В МИД Чехии выступили за возвращение посла в Россию

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник. Об этом он заявил в интервью порталу seznamzpravy.cz.

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«Мы должны смотреть на это [возвращение посла в Россию] с практической стороны — с точки зрения способности Чехии реализовывать свои интересы в России», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Липавский также выступил против понижения дипотношений между Москвой и Прагой.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что на сегодняшний день не может представить возвращение посла страны в Россию.

«Задаю себе очень принципиальный вопрос, что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла в РФ. Вижу, скорее, негативные моменты, чем позитивные», — заявил Павел.