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Кандидат в президенты США пообещал запретить смену полу детям

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Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами во время дебатов назвал трансгендерность психическим расстройством и «заблуждением», сообщает Associated Press. Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Рамасвами рассказал, что недавно встретил двух молодых женщин, которые пожалели о своих операциях по смене пола.

Рамасвами пообещал, что в случае победы на выборах он запретит «калечащие операции на половых органах и химическую кастрацию у несовершеннолетних». Также Рамасвами заявил, что подростков 16 лет и младше необходимо «держать подальше от вызывающих привыкание социальных сетей».

«У США заканчивается терпение по Украине»

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли покидает свой пост 29 сентября. Происходит это в очень опасный момент, когда у Запада «заканчивается оружие и терпение в отношении Украины», пишет Politico. Будучи главным военным советником президента США, Милли взвешивал каждое важное решение в украинском конфликте: от того, какое оружие отправить Киеву, до того, как лучше всего обучать силы.

У него давние отношения с украинским генералом Валерием Залужным, командующим ВСУ, а также с другими военными руководителями по всему миру. Он и глава Пентагона Ллойд Остин возглавили усилия по сплочению Запада для поддержки Украины современным оружием и техникой. Милли оставляет своему преемнику множество задач. В Вашингтоне и Европе растет ощущение, что Запад устал от борьбы. Консервативные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи Киеву, Польша недавно заявила, что больше не может передавать оружие Украине, а французские чиновники недавно намекнули, что Париж тоже скоро достигнет этой точки.

«Китай, Индия и Россия будут править миром»

Старый миропорядок создали белые англосаксонские протестантские страны, чтобы править миром, пишет Сунил Шаран в своей статье для Times of India. Они, в частности, создали Альянс «Пять глаз», в которой входят США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, чтобы «шпионить за миром и поддерживать свою гегемонию».

Однако в последние пару лет начал формироваться новый, незападный миропорядок, отметил Шаран. В частности, в 2023 году Африканский союз пригласили в состав G20. Автор статьи подчеркнул, что Индия уже тесно связана с Россией и ей остается лишь подружиться с Китаем: когда Китай, Индия и Россия заключат союз, они будут править миром.

«США снова планируют войну»

США снова столкнулись с угрозой шатдауна - приостановки работы правительства из-за спора по поводу финансирования. Хотя до нового финансового года, который начнется в стране 1 октября, осталось всего несколько дней, Конгресс пока не достиг соглашения по законопроекту о бюджете, пишет турецкий портал Haber 7. У Конгресса есть время до полуночи 30 сентября.

Читатели газеты заявили, что в этот период США могут «развязать новую войну». «Война уже на подходе», - написал Erdal.T. Другой пользователь заявил, что США «снова планируют на кого-то напасть и эксплуатировать». «Не волнуйтесь, они начнут войну где-нибудь, продадут оружие и все будет в порядке», - согласился Adil.

«Саудовская Аравия и Россия сорвали большой куш»

Саудовская Аравия и Россия выиграли благодаря сокращению нефтедобычи, пишет The Wall Street Journal. Нефть марки Brent подорожала до ста долларов за баррель после того, как две страны ОПЕК+ сделали рискованный выбор по сокращению добычи.