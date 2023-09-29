Встреча президента Украины Владимира Зеленского с чиновниками из НАТО приблизила крах ВСУ, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своих соцсетях.

Генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании отвергли мирное предложение для поощрения членства Украины в НАТО во время встречи с Зеленским, отметил Риттер.

"Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом", - заявил эксперт.

Риттер считает, что пришел "конец" современной украинской нации.

"Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ", - заключил эксперт.