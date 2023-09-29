Назван возможный следующий генсек ООН

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли - наиболее вероятный кандидат на пост генсека ООН. Об этом сообщает CNN.

Сами выборы запланированы на 2026 год, однако список кандидатов уже есть, отмечает телеканал. Главы ООН традиционно чередуются по географическому принципу. Есть большая вероятность, что следующим генсеком будет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна, указывает автор публикации.

Телеканал назвал претендентов на пост. Среди них, по его данным, - президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН и министр Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

При этом Моттли обсуждают в данном ключе наиболее активно.