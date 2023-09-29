Финляндия заключит секретные договоры с землевладельцами у границы с РФ

Финские военные подписывают секретные договоры с землевладельцами у границы с Россией, которые позволят начать строить на этих территориях укрепления в течение суток. Об этом со ссылкой на газету Helsingin Sanomat пишет РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Президент Финляндии Саули Ниинисте отмечал, что в будущем его страна может столкнуться со сложностями на границе с Россией, и в данный момент власти работают над «максимизацией» безопасности.

По законодательству Финляндии, земля, в том числе и непосредственно на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.

«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», - говорится в публикации финского издания.

Уточняется, что, подписывая соглашение, рассчитанное на 20 лет, землевладелец получит единовременную выплату в 750 евро. Соответствующий договор позволяет Силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные договоры об аренде построенных объектов.

При этом владельцу земли также платят 4800 евро за гектар. Ущерб, причиненный имуществу, будет компенсирован отдельно, отметила газета.