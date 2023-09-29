Финляндия заключит секретные договоры с землевладельцами у границы с РФ

СМИ: в Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами земли на границе с Россией
Финские военные подписывают секретные договоры с землевладельцами у границы с Россией, которые позволят начать строить на этих территориях укрепления в течение суток. Об этом со ссылкой на газету Helsingin Sanomat пишет РИА Новости.
После начала Россией спецоперации на Украине Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Президент Финляндии Саули Ниинисте отмечал, что в будущем его страна может столкнуться со сложностями на границе с Россией, и в данный момент власти работают над «максимизацией» безопасности.
По законодательству Финляндии, земля, в том числе и непосредственно на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.
«За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа», - говорится в публикации финского издания.
Уточняется, что, подписывая соглашение, рассчитанное на 20 лет, землевладелец получит единовременную выплату в 750 евро. Соответствующий договор позволяет Силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные договоры об аренде построенных объектов.
При этом владельцу земли также платят 4800 евро за гектар. Ущерб, причиненный имуществу, будет компенсирован отдельно, отметила газета.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала в интервью газете Washington Post, что санкции Запада, к которым присоединилась Финляндия, направлены в том числе и на простых россиян, так как им необходимо продемонстрировать, что за ситуацию на Украине «нужно платить». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление «абсолютно хамским», отметив, что в Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании.