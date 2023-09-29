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На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

В Киеве согласны только на полноправное членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, пишет газета Politico.

На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС
© lenta.tu

По его словам, на Украине не приемлют альтернатив полному членству страны в ЕС, которые, как сообщает издание, Франция и Германия рассматривают в качестве основы для постепенной интеграции республики в Евросоюз.

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Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что Украина не получит средств из бюджета ЕС, пока Венгрии не отдадут ее деньги. При этом он отметил, что Будапешт не станет мешать другим европейским странам поддерживать Киев.

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