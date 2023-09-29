На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

В Киеве согласны только на полноправное членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, пишет газета Politico.

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По его словам, на Украине не приемлют альтернатив полному членству страны в ЕС, которые, как сообщает издание, Франция и Германия рассматривают в качестве основы для постепенной интеграции республики в Евросоюз.