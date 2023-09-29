Беспилотник парализовал работу крупнейшего аэропорта Германии

Неопознанный беспилотный летательный аппарат на полчаса парализовал работу крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство DPA.

Как рассказали в полиции, неизвестный беспилотник обнаружили вечером в четверг, 28 сентября, неподалеку от аэропорта. После этого в воздушной гавани приостановили полеты примерно на полчаса. Несколько рейсов пришлось отменить, некоторые перенаправили в другие аэропорты.

К утру пятницы, 29 сентября, ситуация нормализовалась. Сейчас в аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов. Кто и зачем запускал беспилотник рядом с воздушной гаванью пока неизвестно, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в мае неизвестные беспилотники стали причиной нарушений в работе польских аэропортов. Сперва дрон заметили в районе взлетной полосы аэропорта города Катовице, а после несколько раз БПЛА замечали возле варшавского аэропорта Шопена. В частности, в один момент беспилотный летательный аппарат пролетел мимо приземляющегося самолета всего в 60 метрах.