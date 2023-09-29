Китай не поддержал принятое против России решение США

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай выступает против решения США не приглашать Россию на саммит АТЭС, передает ТАСС. Он заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают международную практику. Такое отношение США Чжан Ханьхуэй назвал дискриминирующим в отношении члена АТЭС.

Они нарушают международную практику. Как страна-хозяйка они проводят эти мероприятия, в общепринятой международной практике необходимо направить приглашения для всех членов АТЭС, полноправных и полноценных. Они занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России. Мы выступаем против этого, — заявил дипломат.

26 сентября посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Вашингтон дал понять, — он не намерен приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско некоторых лидеров государств, в том числе и президента России Владимира Путина. По его словам Бердыева, Москва продолжает работу с США и добивается от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.