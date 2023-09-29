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В Китае раскрыли подробности визита Путина

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай будут обсуждаться важные стратегические вопросы, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, пишет ТАСС.

В Китае раскрыли подробности визита Путина
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«На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно», — сказал Ханьхуэй.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что даты визита Владимира Путина в Китай согласованы.

Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

В сентябре российский лидер принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну. Визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».

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