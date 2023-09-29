В Китае считают, что безвизовый режим с Россией был бы полезен

"По моей информации, не было такого разговора. Хотя мы считаем, что нужно все-таки сделать безвизовый режим для взаимных поездок, потому что это будет очень поощрять взаимные поездки между гражданами, между нашими странами. Это полезно", - подчеркнул посол.