В Китае считают, что безвизовый режим с Россией был бы полезен

Китайская сторона считает, что безвизовый режим с Россией был бы на пользу двум странам. Об этом заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
На вопрос, ведется ли работа по установлению безвизового режима между Россией и Китаем, глава диппредставительства сообщил, что не располагает соответствующей информацией.
"По моей информации, не было такого разговора. Хотя мы считаем, что нужно все-таки сделать безвизовый режим для взаимных поездок, потому что это будет очень поощрять взаимные поездки между гражданами, между нашими странами. Это полезно", - подчеркнул посол.