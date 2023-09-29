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Маск призвал политиков США думать не об Украине, а о границе с Мексикой

Бизнесмен Илон Маск заявил, что политики США уделяют слишком много внимания Киеву, при этом не решая проблему на границе с Мексикой.

Маск призвал политиков США думать не об Украине, а о границе с Мексикой
© globallookpress.com

«Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе Соединённых Штатов?» — написал он в социальной сети X.

21 сентября газета New York Post сообщила, что в американском городе Игл-Пасс штата Техас объявили режим ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов из Мексики.