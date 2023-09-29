Маск высказался об украинской армии

Глава Tesla и Space X Илон Маск прокомментировал заявление американского журналиста и адвоката Гленна Гринвальда о том, что все больше украинцев пытаются бежать из страны, так как не хотят становиться «пушечным мясом». Об этом пишет РИА Новости.

«Ты прав. Там нельзя не служить в армии», - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter).

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное наступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.