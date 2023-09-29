«Казахстан не является «антиРоссией», мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию.



Что касается торговли традиционными товарами, то она растёт, и в прошлом году объём казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка «Иннопром», которую посетила представительная российская делегация во главе с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями», — сказал он.