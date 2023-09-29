Во Франции призвали к отставке Зеленского из-за чествования нациста

Владимир Зеленский должен уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады. Об этом в соцсети X заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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По его словам, он и премьер министр Канады Джастин Трюдо должны покинуть свои посты из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка случил в дивизии СС «Галичина».

Главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь обратил внимание, что от Зеленского так и не потребовали прокомментировать произошедшее.