WSJ: Байден разочаровал американцев своей пугливостью перед Путиным
Американские избиратели разочарованы политикой главы государства Джо Байдена по отношению к Украине, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, граждане США считают, что президент осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским коллегой Владимиром Путиным.
«Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — говорится в статье.
Также население Соединенных Штатов недовольно тем, что глава Белого дома не может объяснить, почему Вашингтону необходимо поддерживать Киев.
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