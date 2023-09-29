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WSJ: Байден разочаровал американцев своей пугливостью перед Путиным

Американские избиратели разочарованы политикой главы государства Джо Байдена по отношению к Украине, сообщает The Wall Street Journal.

WSJ: Байден разочаровал американцев своей пугливостью перед Путиным
© ТАСС

По данным издания, граждане США считают, что президент осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским коллегой Владимиром Путиным.

«Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — говорится в статье.

Также население Соединенных Штатов недовольно тем, что глава Белого дома не может объяснить, почему Вашингтону необходимо поддерживать Киев.

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