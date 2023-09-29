За эскалацию конфликта с Москвой несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, сообщил Breitbart сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс.

«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — сказал законодатель.

По его словам, Вашингтон лицемерно заявляет о необходимости восстановления свободы и демократии, хотя государства-сателлиты «отнюдь не свободны и не демократичны». При этом американская политика по разжиганию украинского конфликта сплотила двух противников США — Китай и Россию.

Вэнс призвали Министерство обороны США и главу государства Джо Байдена прекратить эскалацию «опасной» войны с Россией.

Парламентарий также раскритиковал Ноа Ротмана, старшего обозревателя National Review, который напал на сенатора за его высказывания о том, что Америке не следует «торопиться» с затянувшимся 20-летним конфликтом, таким как война в Ираке. Ротман заявил, что предпосылка аргумента Вэнса заключается в том, что «Америка — плохой парень».