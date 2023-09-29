На Украине увидели шаги к уголовному преследованию всех русскоговорящих

Киев близок к тому, чтобы начать уголовное преследование всех говорящих на русском языке. Об этом в интервью «Известиям» России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он рассказал, что положение национальных меньшинств на Украине продолжает стабильно ухудшаться. Нарушения прав этнических групп сопровождаются ростом неонацизма, агрессивного национализма и расовой дискриминации, указал дипломат.

Лукашевич отметил, что последние законодательные акты украинских властей по сути подводят под бессрочный запрет русский язык и минимизируют возможности его легитимного использования. Следующим шагом Киева, очевидно, станет уголовное преследование всех русскоговорящих.