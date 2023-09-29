Названа оплошность Зеленского, усложнившая положение Украины

По данным издания, нестерпимо медленное продвижение против армии России непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского. Это связано с неоправданными ожиданиями западных политиков. Из-за оплошностей Киева и других проблем Западу не удается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины.

Контрнаступление должно позволить вернуть как можно больше территорий и поставить Украину, по мнению союзников, в позицию силы перед возможными переговорами с Москвой – на данный момент недосягаемыми. Поэтому медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся за ее линиями обороны, наоборот, не в ее пользу.