Турки встревожились из-за американского "финта"
Соединенные Штаты Америки снова столкнулись с угрозой «закрытия работы правительства» из-за спора по поводу финансирования со стороны федерального правительства, пишет Haber 7.
По данным издания, хотя до нового финансового года в стране, который начнется 1 октября, осталось очень мало времени, Конгресс до сих пор не достиг соглашения по законопроекту о бюджете, который будет финансировать федеральное правительство. В стране, где за последние 47 лет правительство закрывалось 21 раз из-за нехватки бюджета, у законодателей есть время до полуночи 30 сентября, чтобы согласовать новый законопроект о бюджете, который будет финансировать федеральное правительство и предотвратить новое отключение.
Тот факт, что Конгресс США разделен между Сенатом, контролируемым демократами, и Палатой представителей, контролируемой республиканцами, а также тот факт, что крайне правые консерваторы-республиканцы хотят использовать приостановку работы правительства в качестве рычага для сокращения расходов в бюджет, усложняет ситуацию.
В то время как республиканцы спорят по поводу планов расходов, крайне правые консерваторы внутри партии хотят сокращения расходов, а также прекращения дальнейшего финансирования Украины.
Читатели издания обеспокоились из-за возможной остановки работы американского правительства и предположили, что США могут развязать новую войну.
«Классический американский финт», — написал один из комментаторов.
«Как мило. Значит, грядет война», — отметил другой читатель.
«Надеюсь, США поскорее исчезнут, и мир избавится от этих кровососов», — добавил еще один пользователь интернета.