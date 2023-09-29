Турки встревожились из-за американского "финта"

По данным издания, хотя до нового финансового года в стране, который начнется 1 октября, осталось очень мало времени, Конгресс до сих пор не достиг соглашения по законопроекту о бюджете, который будет финансировать федеральное правительство. В стране, где за последние 47 лет правительство закрывалось 21 раз из-за нехватки бюджета, у законодателей есть время до полуночи 30 сентября, чтобы согласовать новый законопроект о бюджете, который будет финансировать федеральное правительство и предотвратить новое отключение.